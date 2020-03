Ungarns Ministerpräsident Orbán: Greift er zur unbegrenzten Macht? Bildrechte: imago images / CTK Photo

So könnte der Ministerpräsident per Dekret, also ohne parlamentarische Zustimmung, regieren, Gesetze nach Belieben außer Kraft setzen. Außerdem schafft das Gesetz zwei neue Straftatbestände: So soll das Verbreiten von Falschnachrichten mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden. Auch der Verstoß gegen Quarantäneauflagen soll mit hohen Haftstrafen geahndet werden können. Zudem dürfen bis zum Ende des Notstands keinerlei Wahlen oder Referenden stattfinden.

Es ist also ein Blankoscheck, um den Orbán das Parlament bittet – und bei der Abstimmung kommenden Dienstag höchstwahrscheinlich auch erhalten wird. In der Begründung des Gesetzes heißt es, diese Befugnisse seien notwendig, falls das Parlament wegen der Pandemie nicht mehr tagen könne. Die Regierung müsste dann nur noch die Fraktionsvorsitzenden und den Parlamentssprecher von Maßnahmen in Kenntnis setzen, dagegen tun könnten diese allerdings nichts. Offenbar rechnet Orbán fest damit, dass das Parlament demnächst nicht mehr tagen wird.

"Unbegrenzte Macht auf unbegrenzte Zeit"

Fachleute und Oppositionspolitiker sind einigermaßen entsetzt über das Gesetzesvorhaben. Das Gesetz solle der Regierung "unbegrenzte Macht auf unbegrenzte Zeit" verschaffen, brachte es Gergely Arató, von der mitte-links Partei Demokratikus Koalíció in der Parlamentsdebatte auf den Punkt. "Der zentrale Aspekt, ist dass die weitreichenden Befugnisse, die in der Verfassung für diesen Gefahrenzustand bereits vorgesehen sind, jetzt auf unbestimmte Zeit verlängert werden", sagt die Politikwissenschaftlerin Ellen Bos von der Andrássy Universität in Budapest. "Es kann ja auch sein, dass dieser Zustand monatelang oder ein Jahr lang andauert." Denn in Ungarn ist bereits ein sogenannter "Gefahrenzustand" ausgerufen worden, der der Regierung umfassende Machtbefugnisse zusichert. Allerdings müssen sämtliche Dekrete und die Fortsetzung des Notstandes alle 15 Tage vom Parlament bestätigt werden. Dieser Kontrollmechanismus würde nach dem Ermächtigungsgesetz auf unbestimmte Zeit wegfallen. "Und das hat dann natürlich gravierende Auswirkungen und würde auch Folgewirkungen haben auf das Zusammenspiel der demokratischen Institutionen. Es würde die Exekutive dauerhaft stärken und das Parlament als Gegengewicht schwächen ", so Bos.

Keine parlamentarische Kontrolle

Die liberale Momentum Partei kritisiert das Vorhaben nicht nur im Parlament, sondern auch auf Facebook. "Die ungarische Demokratie ist in einem kritischen Zustand. Das geplante Ermächtigungsgesetz könnte ihr den Todesstoß versetzen. Orbán nutzt aus, dass die Bürger, Journalisten und Staatenlenker in anderen europäischen Ländern sich voll auf das Coronavirus konzentrieren und nicht beachten, was in Ungarn passiert", heißt es in dem Post. Die Tatsache, dass dieser Post auf deutsch erschienen ist, zeigt, dass sich die Opposition vor allem Unterstützung aus dem Ausland - etwa von der EU - erhofft. Eine Zustimmung des Parlamentes gilt dank der Zwei-Drittel-Mehrheit für Orbáns Fidesz als sicher. Ungarisches Parlamentsgebäude in Budapest Bildrechte: IMAGO

Ohne juristischen Grund

Zahlreiche NGOs und Juristen, unter ihnen etwa der ehemalige Justizminister Péter Bárándy, kritisieren, dass es keinen juristischen Grund für dieses Ermächtigungsgesetz gibt. Bereits jetzt hat die Regierung den Gefahrenzustand ausgerufen, der ihr umfangreiche Kompetenzen sichert. Diesen muss sie sich allerdings alle 15 Tage vom Parlament bestätigen lassen. "Stattdessen wurde eine Lösung außerhalb der Rechtsordnung gewählt", beklagte Bárándy dem Nachrichtenportal HírKlikk gegenüber. "Die Regierung – was in unserem System eine Person bedeutet – will sämtliche vorhandenen Beschränkungen ausschalten. Damit es kein einziges Gegengewicht gibt." Eine Onlinepetition gegen das Gesetz, die von prominenten Juristen ins Leben gerufen wurde, hat inzwischen über 90.000 Unterzeichner gefunden.

Pressefreiheit unter Druck

Die TASZ, eine NGO für Bürgerrechte, warnte ebenso wie viele andere, dass die Regierung das Gesetz zudem nutzen könne, die Meinungs- und Pressefreiheit im Land weiter einzuschränken. Der Chefredakteur des Nachrichtenportals azonnali.hu, Martin Bukovics, sieht aber bisher keine Gefahr, dass die Regierung das Gesetz dafür benutzen könnte, Journalisten einzusperren. Schließlich müsse man vor Gericht erst einen Vorsatz nachweisen. "Und in diesen Zeiten, wo Ärzte, medizinische Fachleute und Ökonomen diskutieren, was im Umgang mit der Corona-Krise das Richtige ist, kann man kaum unterscheiden was Fake News ist und was nicht."