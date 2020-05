Der Fall hatte auch in Deutschland für Aufsehen gesorgt. 60 Roma-Kinder aus der ostungarischen Stadt Gyöngyöspata waren über Jahre getrennt von den anderen Kindern unterrichtet worden. Die Separation von Schülern aus ethnischen Gründen ist in Ungarn illegal. Vor allem auf dem Land ist diese Praxis jedoch nach wie vor weit verbreitet. Nach Angaben von Betroffenen erhielten Roma-Kinder in Gyöngyöspata zwischen 2004 und 2017 eine minderwertige Schulbildung und durften nicht am Schwimm- und Computerunterricht sowie an Ausflügen teilnehmen.