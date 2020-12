Es war am späten Samstagabend, als die Polizei in Brüssel auf der Straße einen Mann festnahm, der nur spärlich bekleidet war und in dessen Rucksack sich Drogen befanden. Es stellte sich schnell heraus, dass der Mann zuvor an einer illegalen "Sexpartie" mit etwa 20 Männern teilgenommen hatte, zu der, wie der Veranstalter vollmundig geworben hatte, "jeder deswegen kommt, um Sex zu haben. Sex ausschließlich mit Männern und ohne Kondom". Und das, als in Brüssel gerade verschärfte Lockdown-Regeln galten und Treffen mit mehr als vier Personen strikt verboten waren. Anwohner jedenfalls hatten wegen des Lärms in der Nachbarschaft die Polizei informiert. Als diese anrückte und die Party sprengte, war der Mann aus dem Fenster geklettert und hatte sich an einer Dachrinne herabgehangelt. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass es sich bei dem Mann um József Szájer handelte, einem ungarischen Abgeordneten im Europäischen Parlament.

Bereits am Sonntag trat jener József Szájer vor die Presse und verkündete seinen Rücktritt. Zunächst mit der Begründung, die seelische Belastung sei zu groß für ihn. Was er damit meinte, erschloss sich zu dem Zeitpunkt kaum einem Pressevertreter. Erst später kam die Wahrheit ans Licht. Samstagabend in Brüssel: Die Polizei sperrt das Gebäude, in dem die "Sex-Party" stattfand, ab. Bildrechte: twitter.com/SomosFancom

Wer ist József Szájer?

Szájer ist keinesfalls ein Unbekannter. Im Europäischen Parlament war er zuletzt Fraktionschef der ungarischen Fidesz-Partei. Er zählte 1988 zu den Gründungsmitgliedern von Fidesz und galt seitdem als einer der engsten Vertrauten von Regierungschef Viktor Orbán. Bereits seit 2004 saß Szájer im Europäischen Parlament und spielte auch eine wichtige Rolle im Hintergrund. Er soll es gewesen sein, der nach provozierenden Auftritten Orbáns vor dem Europäischen Parlament die Wogen wieder geglättet habe und bei Streitthemen wie der Diskussion um das Thema "Rechtsstaatlichkeit" Kompromissbereitschaft signalisierte. Ihm verdanken wir, schrieb seine Partei vor zwei Tagen in einem politischen Nachruf, "dass der ungarische bürgerliche Konservatismus und die Christdemokratie ihren rechtmäßigen Platz in der europäischen politischen Szene einnehmen konnten". Szájer selbst brüstete sich übrigens stets gern damit, dass er auf seinen Flügen zwischen Budapest und Brüssel 2011 die neue ungarische Verfassung in sein iPad getippt habe.

Szájers konservative ungarische Verfassung

Tatsächlich hat Szájer maßgeblichen Anteil an der 2012 in Kraft getretenen neuen ungarischen Verfassung. Sie gilt als ausgesprochen konservativ. In ihr steht unter anderem auch, dass Ungarn ein christlicher Staat und die Ehe ausschließlich Mann und Frau vorbehalten sei. Gleichgeschlichtliche Lebenspartnerschaften sind in Ungarn juristisch also nicht gleichgestellt. Zudem besitzt Ungarn eines der strengsten Drogengesetze der EU. Schon die Übergabe eines Joints beim gemeinsamen Rauchen kann als Drogenhandel eingestuft und streng bestraft werden. József Szájer im EU-Parlament Bildrechte: dpa

Reaktionen in Ungarn auf den Szájer-Skandal

Die von Fidesz kontrollierten Medien haben erst einen Tag nach Bekanntwerden des Szájers-Skandals darüber berichtet - eher am Rande und mit nur wenigen Details. In aller Ausführlichkeit haben sich dagegen die oppositionellen und regierungskritischen Medien der Causa Szájer angenommen. In den sozialen Medien haben sich Hohn und Spott über Orbáns Vertrauten breitgemacht. Die ungarische Opposition kritisierte scharf die Verlogenheit, Scheinheiligkeit und Heuchelei der Regierungspartei und ihrer Mitglieder.

Szájer und die möglichen Folgen