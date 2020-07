Ratko Mladić wurde 2011 verhaftet und dem Tribunal ausgeliefert. Er versteckte sich in einem serbischen Dorf. Ohne Wissen und Unterstützung des serbischen Geheimdienstes hätten die beiden nie so lange in Freiheit bleiben können. Nur, das alles interessiert in Serbien heute kaum jemanden.



Die offizielle Stellungnahme in Serbien ist, dass man in die Zukunft, und nicht in die Vergangenheit schauen sollte. Auch über die schlimmsten, besser gesagt, besonders über die schlimmsten Gräueltaten im Nachkriegseuropa will man Gras wachsen lassen.