Es ist der Tag, an dem die WHO die Corona-Ausbreitung zur Pandemie erklärt hat. Bereits an diesem Tag geht der Verkehr in Prag schlagartig zurück und verharrt ab dem 16. März auf geringem Niveau. Touristen bleiben aus und auch die Einheimischen bleiben Zuhause, denn ab da wird eine weitreichende Ausgangsbeschränkung umgesetzt, ähnlich der in Deutschland. Die Einwohner halten sich offenbar an die strikten Vorgaben, wobei der Autoverkehr in Prag auf noch kleinerer Sparflamme weiterläuft als der in Leipzig.