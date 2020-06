Der Präsidentschafts-Wahlkampf in Polen ist doch noch spannend geworden. Lange hatte es so ausgesehen, als könnte Amtsinhaber Andrzej Duda bereits im ersten Wahlgang die notwendige absolute Mehrheit der Stimmen erreichen. Duda wird von der regierenden nationalkonservativen PiS-Partei unterstützt. Doch dann warf Warschaus Oberbürgermeister Rafaeł Trzaskowski Mitte Mai seinen Hut in den Ring – und hat seither viele Polen und Polinnen für sich begeistern können. Etwa mit Aussagen wie dieser: "Wir haben es satt, dass diese Regierung ständig versucht, sich gegenseitig zu verbittern, dass diese Regierung ständig versucht, uns zu spalten, und dass jeder, der mit dieser Regierung in Konflikt steht, Angst hat. Wir haben die Nase voll davon!"