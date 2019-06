Das hat der Generalsekretär der Chinesischen Gesellschaft zur Unternehmensentwicklung im Ausland, He Zhenwei, der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti mitgeteilt. Seinen Worten zufolge stütze sich der Handel zwischen USA und China hauptsächlich auf kleine und mittlere Export-Unternehmen. Für sie kommen die aktuellen Schwierigkeiten im Handel zwischen USA und China und die Zollerhöhung von zehn auf 25 Prozent seitens Trumps einer Schließung des amerikanischen Marktes gleich. Um zu überleben, müssten sie sich überlegen, welche Wege für sie in die USA führen, so He Zhenwei weiter. "Wir könnten etwa die Produktion nach Russland verlagern. Von dort kann man die Waren auch nach Europa oder in die USA verkaufen."