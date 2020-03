Einige deutsche Experten staunten nach 1989 nicht schlecht: Polen hatte bereits unter der kommunistischen Regierung die Grundsteine für das neue kapitalistische System in ihrem Land geschaffen – viele Unternehmen wurden bereits vor der politischen Wende privatisiert und Hunderttausende wurden schon vor dem Systemwechsel auf eine Selbstständigkeit vorbereitet. Grundstein dafür legte das "Wilczka-Gesetz" vom 1. Januar 1989, benannt nach dem damaligen Industrieminister Mieczysław Wilczka. Es legalisierte die private Wirtschaftstätigkeit und handelte nach den Grundsätzen "Was nicht verboten ist, ist erlaubt".

"Balcerowicz-Plan" galt als Schocktherapie

Schnell folgten weitere Gesetze, die das Land radikal umbauten: Der damalige Finanzminister Leszek Balcerowicz stellte bereits im Herbst 1989 zehn Wirtschaftsgesetze vor. Sein "Balcerowicz-Plan" sah vor, Subventionen für Nahrungsmittel, Energie und Wohnen abzuschaffen, unrentable Großbetriebe zu privatisieren und ausländische Investoren ins Land zu lassen.

Balcerowicz war so der Annahme, dass es nur eine kurze Eingewöhnungsphase geben würde und die polnische Wirtschaft danach stetig wachsen würde. Zunächst wurden kleinere staatliche Betriebe besonders aus dem Einzelhandel- und Dienstleistungssektor in Privatunternehmen umgewandelt. Oftmals entschiedenen die Kommunen selbst, wem sie die Pacht auch in Hinblick auf das Gemeinwohl erlaubte. Ab 1993 kam es dann zur Massenprivatisierung, weil der Strukturwandel sich nicht schnell genug vollzog.

Ärmel hochkrempeln und zum Westen aufschließen

Der polnische Staat verfolgte von Anfang an eine unerschütterliche Politik der wirtschaftlichen Liberalisierung. "Die Ärmel hochkrempeln und zum Westen aufschließen“, galt als die Lösung. Doch der Plan ging nicht vollends auf: Polen startete mit denkbar ungünstigen Voraussetzungen in die Marktwirtschaft. Der Staat war hoch verschuldet und die Inflation erreichte Anfang der 1990er Jahre einen Negativrekord. Das Bruttoinlandsprodukt sank 1990 und 1991 um 18 Prozent und die Industrieproduktion um fast ein Drittel. 1992 waren bereits 2,3 Millionen Polen arbeitslos.

Witold Orłowski: "Die Privatisierung damals hätte besser ablaufen können" Bildrechte: Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej Und hier lag auch eines der Hauptprobleme der Privatisierung großer Unternehmen in Polen, sagt der Historiker Witold Orłowski. Polen hatten zu wenig Kapital, um es selbst zu kaufen. Viele ehemalige Staatsbetriebe gingen an Unternehmen im Ausland. Es gab wenig Ressourcen des inländischen Kapitals. Viele der Betriebe wurden deshalb an ausländisches Kapital verkauft.

Zudem wurden einige Sektoren trotz der ursprünglichen Pläne nicht privatisiert. Viele gelten als unrentabel, wie beispielsweise der Bergbau. Sie liegen dem Staatshaushalt bis heute auf der Tasche.

Immerhin gelang es seit der Wende auf diese Weise tatsächlich, Wirtschaftsleistung und Lebensstandard enorm zu heben. Doch um diejenigen, die in der neuen Realität nicht klar kamen, kümmerte sich der Staat kaum. Polen baute nach 1989 eine Marktwirtschaft nach US-amerikanischem Vorbild auf – mit vielen Freiheiten für die Unternehmen und wenig staatlicher Regulierung, keine "soziale Marktwirtschaft" nach deutschem Vorbild.