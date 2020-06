Russland im Jahr 2035: In einem Waisenhaus holt ein glückliches Paar ein Kind ab, das nun bei ihnen leben soll. Alle scheinen glücklich, die Heimmitarbeiterinnen filmen die Szene mit dem Handy. Doch, oh Schreck, die neuen Eltern entpuppen sich plötzlich als ein schwules Männerpärchen, das mit einem Mini Cooper vorgefahren kommt und bereits ein Kleidchen für den Jungen aus dem Waisenhaus vorbereitet hat. Dieser kurze Clip, produziert von der kremlnahen Mediengruppe "Patriot" sollte die Russen eigentlich dazu animieren, in knapp drei Wochen für das Änderungspaket in der russischen Verfassung zu stimmen.