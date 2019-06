Warum ist der Verbleib Russlands im Europarat wichtig für Sie und für die Menschen in Russland?

Der Straßburger Menschenrechtsgerichtshof ist oft die einzige Chance auf Gerechtigkeit in diesem Land. Denn die russischen Gerichte sind befangen – vor allem, wenn Polizisten oder die Machthaber selbst in Verbrechen involviert sind. Wenn jemand etwa bei einer politischen Demo von der Polizei festgenommen wird, ist sein Freispruch ein Ding der Unmöglichkeit. Der Anteil der Freisprüche bei Strafverfahren liegt in Russland bei 0,2 Prozent. Sollte es also zu so einem Verfahren kommen, hat ein Mensch so gut wie keine Chance, freigesprochen zu werden – selbst wenn er oder sie völlig unschuldig ist. Viele Leute, die in den russischen Straflagern sitzen, sind unschuldig.

Wie kann das sein?

Ein Freispruch würde doch bedeuten, dass diejenigen, die Fehler gemacht oder bewusst Beweise manipuliert haben, bestraft oder angeklagt werden müssten – Polizisten, Ermittler, Staatsanwälte oder Richter. Und das will hier keiner. Das System wehrt sich. Es verteidigt und schützt seine Leute. Deswegen ist das wichtigste Ziel für mich als Anwalt, dafür zu sorgen, dass es zu keinem Prozess kommt, dass das Gericht zusätzliche Ermittlungen anordnet. Dann habe ich als Anwalt eine Chance, die Sache zu Fall zu bringen. In meiner Praxis hat es solche Fälle gegeben. Manchmal sind die Fehler der Ermittler so gravierend, dass man sie nicht vertuschen kann.

Was sind die Herausforderungen für einen Rechtsanwalt in Russland?

Der Rechtsanwalt Dmitrij Dschulaj im Gerichtssaal am 9. Juni 2019. Im Gitterkäfig hinter ihm steht sein mittlerweile freigelassener Mandant Iwan Golunow. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Als ehemaliger Ermittler kann ich Ihnen sagen, dass das sogenannte Plansystem die Wurzel allen Übels ist. Dabei geht es um 'die Aufklärungsrate aus dem Vorjahr' – ein stehender Begriff bei der Polizei. Damit ist die Anzahl der aufgeklärten Straftaten gemeint. Die Polizeiführung verlangt, dass im laufenden Jahr mehr Straftaten aufgeklärt werden müssen als im Jahr zuvor. Und was wenn es keine Straftaten gibt? Deswegen wird manipuliert und geschummelt. Deswegen werden die Rechte der Festgenommenen verletzt. Aus diesem Grund habe ich nach sechs Jahren Arbeit meine Ermittler-Karriere beendet. Die Polizei in unserem Land hat damit angefangen, Ermittlungen wegen Kommentaren und Bildern in sozialen Netzwerken einzuleiten. Und wir mussten immer mehr Verfahren liefern, weil die Führung dies von uns verlangt hat. Das wollte ich nicht. Ich habe gekündigt.

Könnte ein Rechtsanwalt aus dem Ausland in Russland erfolgreich sein, wenn er sich perfekt mit den russischen Gesetzten auskennt?