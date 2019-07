Proteste in Berlin und Warschau, Solidaritätsaktionen von amerikanischen Rockstars und Unterstützung von Sankt-Petersburger Graffiti-Künstlern - selten hat ein russischer Kriminalfall außerhalb der großen Politik so viel Aufsehen erregt, wie der Prozess gegen die drei Schwestern der Chatschaturjans aus Moskau. "Notwehr ist kein Verbrechen", stand auf dem Plakat einer Demonstrantin bei einer kürzlichen Protestaktion vor der russischen Botschaft in Berlin. Serj Tankjan, Sänger der international bekannten Gruppe System of a Down, rief die russische Justiz zur Nachsicht auf. "Der Fall zeigt, wie Jahre der ungestraften Gewalt gegen Kinder und Frauen zu gewalttätigen, rachsüchtigen Angriffen führen", schrieb der Amerikaner auf Facebook. Der Schwesternmord bewegt über Grenzen hinweg: Junge Frauen fordern die Freilassung der drei Schwestern vor der russischen Botschaft in Warschau. Bildrechte: imago images / ZUMA Press

Jahrelange Folter zu Haus

Vor knapp einem Jahr wurden die drei Schwestern Maria, Angelina und Krestina wegen Mordes an ihrem Vater, Mikhail Chatschaturjan, von der Polizei verhaftet. Sein lebloser Körper war übersät mit mehr als 30 Messerstichen. Gleich nach ihrer Festnahme hatten die jungen Frauen die Tat gestanden. Zum Tatzeitpunkt waren sie 17, 18 und 19 Jahre alt. Ihr Motiv: Jahrelang hatte sie der zur Tatzeit 57-jährige Vater brutal misshandelt, geschlagen und immer wieder sexuell missbraucht. Der Ermordete soll zudem gute Verbindungen zur Moskauer Polizei gepflegt haben, weshalb die Schwestern nach eigener Aussage nicht auf Hilfe der Ordnungshüter hoffen konnten.

Mord nach Absprache

Fast ein Jahr lang haben die Ermittlungen gedauert. In der Zwischenzeit sickerten unzählige Details in die Presse. Etwa, dass die Schwestern sich nach der Tat Messerstiche zufügten, um akute Notwehr vorzutäuschen. Nicht zuletzt deswegen glaubten einige Verwandte des Ermordeten, die drei jungen Frauen hätten sich die Missbrauchsfälle ausgedacht, um an das Erbe zu kommen. Andererseits stellte sich heraus, dass der Ermordete vor einigen Jahren erst seinen Sohn und dann seine Frau aus seiner Wohnung verjagte und ihnen verboten hatte, mit seinen Töchtern Kontakt zu halten. Zu ihrer Verteidigung legten die Schwestern aufgezeichnete Schimpftiraden ihres Vaters vor. Außerdem wurde bei einer Überprüfung die DNA von mindestens einer der Schwestern im Bett des getöteten Familienvaters gefunden. Das Erbe hatten die Schwestern ebenfalls ausgeschlagen. Maria und Angelina Khachaturian bei einer Anhörung in einem Moskauer Gericht. Zum Tatzeitpunkt waren sie 17 und 18 Jahre alt. Bildrechte: dpa

Trotz Missbrauch geht Polizei von Mord aus

Dennoch gehen die Ermittlungsbehörden von einem vorsätzlichen Mord nach vorheriger Absprache aus, während die Verteidigung von einer spontanen Tötung in Notwehr spricht. Nach russischen Gesetzen drohen den Schwestern nun zwischen acht und zwanzig Jahren hinter Gittern. Ein Umstand, der in Russland nicht nur Frauenrechtler erzürnt. Seit die letzte Fassung der Anklage vor wenigen Wochen publik wurde, hatten in verschiedenen Städten des Landes Mahnwachen und kleinere Demos stattgefunden. Im Internet unterschrieben mehr als 200.000 eine Petition mit der Forderung, die Schwestern freizulassen. "Eine riesige Zahl von Frauen, die unter häuslicher Gewalt leiden, schaue derzeit auf den Fall", meint etwa die Frauenrechtlerin Aljona Popowa. "Wenn man sie jetzt einsperrt, werden die Opfer zum Schluss kommen, dass das Gesetz auf der Seite der Gewalttäter ist".

Häusliche Gewalt nur Ordnungswidrigkeit