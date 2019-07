Fünf Jahre nach dem Abschuss der Malaysia-Airlines-Maschine MH17 über der Ostukraine wird die Verhaftung eines weiteren Verdächtigen öffentlich. Ihm wird vorgeworfen, die Buk-Rakete transportiert zu haben, mit der damals das Passagierflugzeug abgeschossen wurde. Das erklärte Vitalij Majakow auf einer Pressekonferenz am Mittwochmittag in Kiew. Er ist der stellvertretender Leiter der Ermittlungsgruppe des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes SBU. Ukrainische und russiche Medien berichteten über seine Erklärung.

Laut Majakow wurde der LKW-Fahrer beim Grenzübertritt von Russland in die Ukraine festgenommen und sitzt in Kiew in Haft. Der Name des Verdächtigen wird nicht genannt. Unklar ist auch, wann genau er festgenommen wurde. Scheinbar hatte ein Handyvideo die Ermittler auf seine Spur gebracht.