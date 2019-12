Letztere seien vor allem in der Hauptstadt Kiew sehr aktiv und planen "am Sonntag mehrere Demos gegen die angebliche "Kapitulation von Paris". Und sie lehnen jegliche Kompromisse ab." Beide Lager eint aber das Gefühl, "dass Frankreich und Deutschland nicht mehr auf der Seite Kiews stehen würden", so MDR-Ostblogger Denis Trubetskoy. Das liege vor allem an dem Verhalten beider Regierungen in den vergangenen Monaten.