Die Reaktionen auf die Einigung zwischen den Konfliktparteien im Osten der Ukraine fallen unterschiedlich aus. Allgemein wird begrüßt, dass Bewegung in die Friedensverhandlungen kommt. Die Einigung im Ukrainekonflikt auf einen Sonderstatus für die umkämpften Gebiete Donezk und Luhansk reizt aber auch die Gemüter. In Kiew gingen Anhänger des nationalistischen Lagers auf die Straße. "Keine Kapitulation", forderten sie mit einem Banner.

Die russische Tageszeitung Kommersant schreibt am Mittwoch in Moskau: "In die Regulierung des Konflikts im Osten der Ukraine ist nun zum ersten Mal seit dem Moment der Unterzeichnung des Friedensplans von Minsk 2015 ernsthafte Bewegung gekommen. Die Kontaktgruppe für den Donbass hat sich auf einen gemeinsamen Text zur 'Steinmeier-Formel' (über den Sonderstatus des Kriegsgebiets) sowie auf einen Abzug der bewaffneten Kräfte auf beiden Seiten des Konflikts geeinigt.