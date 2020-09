Ungarn ist seit Jahren wirtschaftlich eng mit Deutschland vernetzt, inzwischen reichen die Beziehungen bis in den Verteidigungsbereich. So will das osteuropäische Land als erster EU-Mitgliedsstaat den neuen Schützenpanzer vom Typ Lynx KF41 vom deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall AG kaufen. Ein Drittel der bestellten Panzerfahrzeuge sollen in deutscher Fertigung entstehen, der große Rest jedoch in Lizenz in einer gemeinsamen Fabrik in Ungarn hergestellt werden. Den Auftragswert bezifferte der deutsche Konzern im September auf über zwei Milliarden Euro.



Bruttotyp des Schützenpanzers Lynx KF41. Erster Abnehmer sind die ungarischen Streitkräfte. Bildrechte: imago images / CTK Photo