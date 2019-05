Die Begründung, warum das eine erlaubt ist und das andere nicht, ist relativ simpel und wird vor allem mit der Gesundheit der Sportler begründet: Ab einer Höhe von etwa 2.500 Metern ist die Luft so dünn und hat so wenig Sauerstoff, dass der Körper beginnt, mehr rote Blutkörperchen zu produzieren, um die Zellen mit ausreichend Sauerstoff zu versorgen. Das nutzen Sportler, um ihr Blut aufnahmefähiger für Sauerstoff zu machen.

Die Vorsitzende der Nationalen Antidoping Agentur, Dr. Andrea Gotzmann, erklärt, dass beim Höhentraining eine natürliche physiologische Anpassung des Körpers an die Umgebungsbedingungen stattfindet. Die entscheidende Formulierung sei hier die „natürliche Anpassung“.

Dr. Dirk Schwenke vom Institut für Dopinganalytik in Kreischa verweist dabei auf den körpereigenen Prozess.

Der Körper sagt einfach, ich produziere so viel rote Blutzellen, aber man kann's nicht übertreiben. Da ist einfach ein Limit im Körper festgesetzt, mehr rote Blutzellen macht der Körper nicht.

Schwenke ergänzt, selbst wenn der Sportler auf den Himalaya steigen würde, produziere er zwar in dem Moment ganz schnell mehr rote Blutkörperchen. Aber auch da sei irgendwann ein Limit erreicht.

Und was ist jetzt der Unterschied zum Blutdoping, bei dem Athleten sich - am besten nach einem Höhentraining - Blutabzapfen lassen, warten bis sich der Körper erholt hat und sich dann aus der Blutkonserve zusätzlich die roten Blutzellen durch eine Infusion holen? Er liegt in der Physiologie der körpereigenen Prozesse.