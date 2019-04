Ausreißer ist dabei Thüringen: Während in Sachsen und Sachsen-Anhalt die Kosten steigen, sind sie in Thüringen leicht gesunken. Ein Sprecher des Thüringer Verkehrsministeriums führt diese Entwicklung auf Einspareffekte unter anderem bei Ausschreibungen zurück. Dabei seien die reinen Entsorgungskosten dem Sprecher zufolge seit 2015 um rund ein Viertel gestiegen.



In Sachsen-Anhalt hingegen sind die Kosten für die Müllentsorgung um 25 Prozent gestiegen, in Sachsen um rund 23 Prozent. Wurden in Sachsen 2015 rund 2,14 Millionen Euro für das Leeren von Abfallbehältern sowie das Entfernen von Abfällen und Müll entlang der Strecke sowie an Park- und Rastanlagen ausgegeben, so waren es 2018 bereits 2,63 Millionen Euro. In Sachsen-Anhalt stiegen die Ausgaben von 1,05 Millionen auf 1,31 Millionen Euro.