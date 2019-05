SEK-Einsatz Hochzeits-Blockade auf A3: Polizei durchsucht Wohnungen

Die Polizei will offenbar ein Zeichen gegen die Blockade von Autobahnen durch Hochzeitskorsos setzen: Am Morgen wurden mehrere Wohnungen in Nordrhein-Westfalen durchsucht. Auch das SEK war im Einsatz.