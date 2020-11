In Jena fährt eine solche lebensrettende Technologie bei drei städtischen Lkw mit, in Leipzig bei zwei und in Dresden bei 15. In Magdeburg sind es sogar 25 Fahrzeuge, die darüber verfügen - bereits die Hälfte der Wagen bei der städtischen Müllabfuhr. In Erfurt sollen neu angeschaffte Lkw damit bestückt werden.