Beim Absturz eines Kleinflugzeuges in Baden-Württemberg sind offenbar alle drei Insassen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war das Flugzeug am Samstagmittag gegen die Fassade eines Baumarktes in Bruchsal im Kreis Karlsruhe geprallt.

Die Polizei räumte vorsorglich den Baumarkt Bildrechte: dpa Das Gebäude wurde vorsorglich geräumt. Ob es weitere Verletzte gab, wurde bislang nicht bekannt. Die Ursache für das Unglück ist nach Angaben der Polizei bislang unklar. Der Baumarkt befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Flugplatz Bruchsal.

Flugzeug zerschellt in den Alpen

Es ist das zweite schwere Unglück mit einem Kleinflugzeug in dieser Woche. Erst am Donnerstag waren beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Tirol drei Männer ums Leben gekommen. Das Flugzeug war im Wettersteingebirge auf rund 2.300 Metern Höhe gegen eine Felswand geflogen und zerschellt.