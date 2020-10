Corona-Pandemie Fäkalien im Abwasser sollen Hotspots vorhersagen

Hauptinhalt

Neue Corona-Hotspots müssen möglichst schnell eingedämmt werden. Das geht besser, je früher man davon erfährt. Da setzen Forscherinnen und Forscher in ganz Deutschland an, die sich seit Monaten mit unserem Abwasser beschäftigen. Ein Team in Dresden und Leipzig erhofft sich sogar ein Frühwarnsystem – durch die Analyse von Fäkalien im Abwasser.