Abzocke an der Haustür Wie Sie sich vor Betrügern schützen

Unangekündigt stehen sie vor der Tür und wollen Ihr Geld. Oder zumindest einen Blick in Ihre Wohnung werfen, um nach lohnendem Diebesgut Ausschau zu halten. Betrug an der Haustür ist nicht neu. Doch die Kriminellen lassen sich immer wieder neue Varianten der Masche einfallen, um arglose Anwohner zu täuschen.

In den vergangenen Monaten zogen Betrüger von Tür zu Tür, um angeblich Spenden für Corona-Kranke zu sammeln. Auch vor der Pandemie war die Masche verbreitet. Das Geld sollte dann oft an Kinderkrankenhäuser oder Krebspatienten gehen. Immer aber landete es in den Taschen der Kriminellen.