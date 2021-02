Am wichtigsten ist aber seiner Meinung nach, dass ein Großteil der Betroffenen ausgeklammert ist. Das hat etwas mit der gesetzlichen Lage zu tun. Denn: Die Option, den Geschlechtseintrag "divers" anzugeben, ist im Personenstandsgesetz verankert. Das ist aber nur für Intersexuelle gedacht. Also für Menschen, die mit unklarem Geschlecht auf die Welt gekommen sind. Nicht gedacht ist das Gesetz für Transsexuelle – also Menschen, die zwar rein biologisch gesehen ein eindeutiges Geschlecht haben, sich diesem aber nicht zugehörig fühlen.

Das Gesetz sei daher Murks, sagt Dr. Kurt Seikowski. Er arbeitet als Psychologe an der Uniklinik Leipzig und betreut dort viele Inter- und Transsexuelle. "Das Gesetz wurde ja im Dezember 2018 verändert und die Politiker haben einfach nicht richtig hingehört, um was es dort gehen sollte. Ursprünglich war der Gedanke, dass es viele Menschen gibt, die sich nicht eindeutig männlich oder weiblich zuordnen wollen, deswegen divers. Der Gesetzgeber hat aber was ganz anderes daraus gemacht, er hat ein Gesetz gemacht, das nur für intersexuelle Menschen gedacht ist. Das sind nur 0,2 Prozent der Bevölkerung. Und denen ist das egal, ob sie sich als divers weiblich oder männlich bezeichnen."



Intersexuelle werden oft nach Geburt in eine Geschlechterrichtung operiert und sozialisiert und seien sich ihres Geschlechts oft ziemlich sicher, Transsexuelle dagegen nicht, sie würden sich häufig im falschen Körper fühlen, sagt Kurt Seikowski.