Langzeitstudie Deutsche weniger ängstlich

Waren die Sorgen vor zwei Jahren in Ost- und Westdeutschland noch ähnlich gelagert, klafft die Schere in diesem Jahr wieder weiter auseinander: So befürchten jeweils fast zwei Drittel der Bürger im Osten (je 64 Prozent), dass der Staat durch die große Zahl der Flüchtlinge überfordert ist und dass es zu Spannungen durch den Zuzug von Ausländern kommen könnte. In Westdeutschland hatten jeweils etwa zehn Prozent der Befragten weniger derartige Ängste geäußert.