Im Helios Klinikum Aue sind bereits 20 Covid-19-Patienten verstorben. Das Erzgebirge gehört zu den Hotspots von am neuartigen Coronavirus Infizierten in Sachsen. "Binnen zehn Minuten liegt dort ein Mensch im Sterben", berichtet Marcel Koch, der Geschäftsführer vom Helios Klinikum Aue von den dramatischen Erfahrungen an seiner Klinik. "Binnen wenigen Minuten geht die Sauerstoffsättigung nach unten, geht der Puls nach unten und der der Körper versagt ganz einfach. Er verliert einfach den Kampf gegen dieses Virus. Und es geht schnell", erklärt er. Ärzte und Pfleger könnten den Patienten dann nicht mehr retten. "Es gibt da keinen, der das wegsteckt", sagt der Geschäftsführer vom Helios Klinikum Aue.

Veränderter Klinikalltag: "Man ist schon sehr angespannt, angespannter als sonst."

Drei Isolierstationen für Covid-19-Patienten gibt es im Klinikum Aue - zusätzlich zur Intensivstation. Dort werden Verdachtsfälle und positiv getestete Patienten mit leichten Symptomen versorgt. Doch auch der Zustand dieser Patienten kann schnell kippen, wie Mandy Georgi, Oberärztin an der Isolierstation am Helios Klinikum Aue, "exakt" schildert. Eine Patientin sei aus der Notaufnahme gekommen und wegen des Verdachts auf eine Infektion mit Sars-CoV-2 isoliert worden. Da sei es ihr noch gut gegangen. "Eine Stunde später gehe ich in das Zimmer und sie verschlechtert sich massiv", erinnert sich die Medizinerin. "Man ist schon sehr angespannt, angespannter als sonst", sagt die Oberärztin.

"Es geht ja nicht nur um ältere Patienten, es geht ja auch um junge Menschen."

Am Helios-Parkklinikum Leipzig werden derzeit fünf positiv getestete Covid-19-Patienten betreut. Auf der COVID-Intensivstation werden drei Patienten beatmet. Zwei Männer wurden hier zuvor auch aus Italien aufgenommen. Einer der beiden war erst 31 Jahre alt, er hatte den Kampf gegen die Krankheit verloren. Bekannte Vorerkrankungen hatte er nicht.

Das Helios Park-Klinikum Leipzig Bildrechte: dpa "Es macht einen fassungslos", sagt Krankenpflegerin Laura Frömmichen gegenüber "exakt". Das Erlebte hinterlasse Spuren. "Man nimmt es mit nach Hause", erklärt sie. "Es geht ja nicht nur um ältere Patienten, es geht ja auch um junge Menschen, die ganz entgegengesetzt der Verallgemeinerung kerngesund waren, die dann plötzlich Covid-19 so erliegen. Das beschäftigt einen", so die Krankenschwester. Der Altersdurchschnitt der verstorbenen Patienten liegt laut Statistik bundesweit bei 82 Jahren. Doch es ist nur ein Durchschnittswert.

Mit einer Grippe nicht vergleichbar

Mit einer Grippe sei die Krankheit nicht vergleichbar – das erleben die Ärzte und das Pflegepersonal jeden Tag.

Arzt: "Ich habe am Ende doch die Schlacht verloren."

Die derzeitige Medizin stößt bei der Behandlung von am neuartigen Coronavirus erkrankten Patienten auch an ihre Grenzen. Das ist auch belastend für die Ärzte, die das zu spüren bekommen. "Die Erfahrung, die ich jetzt mache, ist, dass man in der Tat, auch wenn man überzeugt ist von dem, was man tut, am Ende ein bisschen Hilflosigkeit spürt. Weil man sagt: Was habe ich jetzt noch für Optionen? Ich habe am Ende doch die Schlacht verloren", erklärt Dierk Schreiter, Chefarzt im Bereich Intensivmedizin am Helios-Parkklinikum Leipzig "exakt". Denn tückisch ist: Bei den Covid-19-Patienten befällt der Virus nicht nur die Lunge. Bei Schwerstkranken kann das zum Nieren- und Leberversagen führen.

Helios Klinikum Aue zieht positives Fazit zu bisherigen Ausgangsbeschränkungen

Das Helios-Klinikum im sächsischen Aue Bildrechte: dpa Ohne die seit Wochen geltenden Corona-Schutzmaßnahmen hätte die Klinik mehr Covid-19-Patienten versorgen müssen, fürchtet Marcel Koch, der Geschäftsführer vom Helios Klinikum Aue. "Diese Maßnahmen mit der Kontaktsperre, die haben uns hier im Erzgebirge wirklich Luft gegeben, die Situation wieder in den Griff zu bekommen", sagt er "exakt". Wären die Beschränkungen eine Woche später gekommen, wäre die Situation auch für die Klinik schwieriger gewesen, fügt er noch hinzu.

Pfleger und Ärzte sprechen sich für Lockerungen aus – Abstandsregel soll bleiben

Doch auch die Ärzte und Pfleger sind dafür, die Maßnahmen vorsichtig und nur schrittweise zu lockern. Dabei müsse die Abstandsregel aber unbedingt weiter Bestand haben, um ein Ausbreiten des Virus zu verhindern. In ganz Mitteldeutschland werden derzeit 140 mit dem neuen Corona-Virus infizierte Menschen auf Intensivstationen behandelt. Und das Beibehalten von Schutzmaßnahmen kann helfen, die Patientenzahlen weiter zu verringern. "Wenn es um die Diskussion um solche Maßnahmen geht, muss man sich das zu Bewusstsein führen: Was interessiert den Einzelnen die Prozentzahl, wenn er als einer zu den zwei, drei oder vier Prozent gehört?", betont Dierk Schreiter, Chefarzt im Bereich Intensivmedizin am Helios-Parkklinikum Leipzig.