Petra Albrecht leitet als Amtsärztin das Gesundheitsamt Meißen. Minutenlang kann sie aufzählen, welche Aufgaben sie und ihre Kolleginnen und Kollegen erfüllen: "Vorbeugen und Verhindern von Erkrankungen ist so unser Hauptanliegen. Das fängt schon an vor der Geburt eigentlich: Schwangerenkonfliktberatung, Schwangerenberatung."

Petra Albrecht ist auch Vizepräsidentin der Sächsischen Landesärztekammer und im Landesverband der Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes. Sie weiß: " Wir haben Stellen in den Gesundheitsämtern – und nicht nur in unserem, ich kenne das von allen anderen Gesundheitsämtern auch – die leider über Jahre nicht besetzt werden können, weil niemand kommt."

Während es 2018 in der Stadt Leipzig durchschnittlich drei Monate gedauert hat, offene Amtsarztstellen neu zu besetzen, waren es im Erzgebirgskreis fünf Jahre. Das geht aus einer kleinen Anfrage der AfD von November 2019 hervor. Verlässliche Zahlen zu aktuell vakanten Stellen in sächsischen Gesundheitsämtern gibt es nicht. Ein Drittel aller Amtsärzte würde aber in den nächsten acht Jahren in Rente gehen, heißt es beim Sächsischen Berufsverband. Gesucht würden neben Fachärzten für Öffentliches Gesundheitswesen auch Fachärzte für Psychiatrie, für Hygiene und Umweltmedizin oder für Kinderheilkunde.