Wichtige Faktoren sind aus Konings Sicht Familie, Freunde und Freizeit: "Viele Kollegen sind in der Stadt gut vernetzt, haben Partner, die dort arbeiten, ihren Freundeskreis. Und auch die Möglichkeit, angestellt in einer Praxis oder der Klinik in Teilzeit zu arbeiten. Das ist auf dem Land, außer vielleicht in einem medizinischen Versorgungszentrum, schwer möglich."