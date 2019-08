In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind bei einem Anschlag auf eine Hochzeitsfeier mindestens 63 Menschen getötet worden. Mindestens 182 weitere Menschen wurden verletzt, wie das Innenministerium am Sonntagmorgen mitteilte. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Angriff.

Rettungskräfte versorgen einen Verwundeten nach der Explosion in einer Hochzeitshalle in Kabul. Bildrechte: dpa

Nach Regierungsangaben ereignete sich die Explosion kurz vor 23 Uhr in der Hochzeitshalle "Dubai City" im Südwesten der Stadt. In Afghanistan werden Hochzeiten meist aufwendig mit hunderten oder gar tausenden von Gästen in großen Festsälen gefeiert.



Immer wieder werden Hochzeitsfeiern zum Ziel von Anschlägen. Die radikalislamischen Taliban bestritten in einer Mitteilung eine Beteiligung und verurteilten die Tat.