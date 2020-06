Aggressive Kunden Coaching zum Schutz für Mitarbeiter

Annekatrin Michler ist Kommunikationstrainerin in Leipzig. Sie bietet Kurse für Mitarbeiter an, die ihnen helfen sollen, gereizten Kunden den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und sie sollen das Selbstbewusstsein stärken. Auch Mitarbeiter der Stadtreinigung Leipzig haben vor der Coronakrise an einem Coaching teilgenommen. Denn im Arbeitsalltag erlebten sie immer wieder, dass Kunden, die ihren Abfall nicht schnell genug entsorgt bekommen, gereizt reagieren.

Kommunikationstrainerin Annekatrin Michler Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Susanne Zohl, die Pressesprecherin der Stadtreinigung Leipzig, weiß, dass aggressive Kunden zum Beispiel zunehmend zum Problem an Wertstoffhöfen werden. Der Umgangston gegenüber den Mitarbeitern dort sei rauer geworden. Sogar zu einem Polizeieinsatz nach Körperverletzung eines Mitarbeiters sei es vor der Coronakrise gekommen. "Letztendlich ist es ja was, was wir fürs Gemeinwohl tun. Und deswegen kann ich es absolut nicht nachvollziehen", sagt sie. Wieso die Stimmung so gekippt ist, kann sie sich nicht wirklich erklären.