Der Basketball-Verein Alba Berlin will seine Cheerleader nicht länger in den Spielpausen auftreten lassen. Die Begründung: Knapp bekleidete Tänzerinnen sollen nicht mehr als Pausenfüller dienen. Stattdessen sollen Basketballerinnen Mädchen verstärkt als Vorbild dienen. Ist das ein wichtiger feministischer Schritt in Richtung Gleichberechtigung, oder wird hier die Feminismus-Keule gegen den falschen Gegner geschwungen?

Die "Blue Pearls", Cheerleader der Dresden Monarchs. Bildrechte: imago images / Hentschel

Glitzernde Puschel in den Händen, ein notorisches Lächeln, redundante Schlachtrufe aus dünnen Mädchenkehlen und extrem kurze Röcke – so sieht das Klischee der Cheerleader aus, die Realität jedoch ist eine ganz andere: Über ein Dutzend der Dresden Monarchs Cheerleader tanzen beim Cheerleading Sachsenpokal 2018 komplett synchron, stapeln sich zu Pyramiden, stürzen sich um sich selbst drehend wieder zu Boden, springen in den Spagat, schlagen einhändige Räder.



"Cheerleading ist so beeindruckend, weil es ganz viel verkörpert. Wir tanzen, wir springen, wir machen Akrobatik. Wir können turnen", sagt Juliane Donner, ehemalige Turnerin, heute cheerleadende Abteilungsleiterin der Dresden Monarchs Cheerleader. Die Entscheidung, dass Alba Berlin künftig ohne seine Cheerleader auftreten will, könne sie nicht nachvollziehen: "Die Alba Berlin Dancers sind seit 25 Jahren an der Sideline der Basketballer. Sie gehören genauso dazu wie das Maskottchen oder die Fans."