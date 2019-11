Albanien ist von einem starken Erdbeben erschüttert worden. Dabei seien vier Menschen ums Leben gekommen, teilten die Behörden am Dienstagmorgen mit. Mehrere Gebäude seien eingestürzt. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden mindestens 150 verletzte Menschen in der albanischen Hauptstadt Tirana und der nahe gelegenen Hafenstadt Durrës in die Krankenhäuser eingeliefert.

Die US-Erdbebenwarte USGS gab für die Erdstöße am frühen Dienstagmorgen eine Stärke von 6,4 an. Das Epizentrum lag demnach wenige Kilometer nordwestlich von Tirana in einer Tiefe von zehn Kilometern nahe der Westküste des Landes.

Hotel eingestürzt