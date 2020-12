Wenn Alexander Latotzky aus Berlin nach Bautzen kommt, wenn er das Gefängnis sieht, das "Gelbe Elend", wenn er darüber spricht, das dort sein Leben begonnen hat, dann ist das für ihn nichts Besonderes mehr. Das war nicht immer so: "Am Anfang hätte ich nie über meine Geschichte so reden können, wie ich es heute kann."

Heute spricht Latotzky über sein Leben, so oft es geht. Er will Wissenslücken stopfen. "Jeder, der in der DDR zur Schule gegangen ist, kannte die Geschichte von Stefan Jerzy Zweig, dem Kind von Buchenwald, und das ist auch gut so", sagt Latotzky. Aber keiner habe gewusst oder habe wissen sollen, dass es auch nach 1945 Kinder in Sachsenhausen, in Buchenwald oder anderswo gegeben habe, die ebenso unschuldig gewesen seien, betont er.

Sohn eines Wachsoldaten und einer Gefangenen

Alexander Latotzky war eines von ihnen. Insgesamt zehn Lager und Gefängnisse, in denen die Nazis Menschen weg gesperrt, gequält, getötet hatten, werden nach Kriegsende von der sowjetischen Militäradministration übernommen. Als Speziallager, vor allem für politische Gefangene.