Sollten Wasser- und Heizungsableser in Corona-Zeiten noch in die Wohnung kommen? Schließlich gehen sie durch viele Wohnungen und könnten das Virus so verteilen. Katrin Kroupová, Rechtsberaterin beim Mieterverein Dresden, sagt, grundsätzlich müsse der Mieter auch in der Pandemie den Ableser in die Wohnung lassen. Das dürfe der Vermieter verlangen, denn dieser sei dazu verpflichtet, die Verbrauchswerte zu erfassen.

Einzige Ausnahme ist eine amtlich angeordnete Quarantäne. Das ist ein absolutes Kontaktverbot, was dort verhängt wird. Katrin Kroupová Mieterverein Dresden

Dann müsse entweder ein neuer Termin gefunden werden oder mit dem Ableseunternehmen und Vermieter vereinbart werden, dass man die Werte auch selbst abliest. Dem Ableser könnten die Daten dann entweder an die Wohnungstür von außen angeheftet werden, so dass er sie mitnehmen kann, oder sie werden anderweitig an das Ableseunternehmen oder den Vermieter übermittelt.

Mehrkosten sind möglich