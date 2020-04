Mitteldeutschland bislang gering vom Virus betroffen

Eine vergleichsweise alte Bevölkerung hat allerdings in der Pandemie nicht nur Nachteile. Denn die gute Nachricht ist: Mitteldeutschland ist zumindest bislang weniger stark vom neuen Coronavirus betroffen als andere Regionen in Deutschland. Das zeigt schon ein Blick auf Sachsen, das unter den Ländern Mitteldeutschlands die meisten Infizierten zählt. Im Freistaat kamen eine Woche vor Ostern laut Robert Koch-Institut gut 73 Infizierte auf 100.000 Einwohner. Das war weniger als halb so viel wie im besonders betroffenen Bayern, wo es zum gleichen Zeitpunkt mehr als 200 Menschen pro 100.000 Einwohner waren.

Ältere Menschen sind oft weniger mobil und geraten dadurch seltener in die Gefahr, sich bei anderen Menschen anzustecken. Bildrechte: Colourbox Insgesamt sind die Infektionszahlen in Ostdeutschland vergleichsweise niedrig. Das hat bei einer Pandemie natürlich immer auch etwas mit dem Zufall zu tun. Experten haben aber auch ein paar andere Gründe gefunden, an denen das liegen könnte. So ist die vergleichsweise alte Bevölkerung in der gegenwärtigen Situation nicht nur ein Nachteil: Alte Menschen leben überproportional häufig auf dem Land und sie sind statistisch weniger unterwegs als junge Menschen. Die Gefahr, dass sie sich auf einer Reise anstecken, etwa in ein Skigebiet oder zum Karneval, ist geringer. Auch die geringere Wirtschaftskraft könnte etwas mit der ungleichen Verteilung von Infektionen zwischen West- und Ostdeutschland zu tun haben. Denn wo weniger erwirtschaftet wird, werden weniger Züge und Lkws bewegt, sind weniger Menschen auf Dienstreisen unterwegs.

Raucher, Diabetiker, Herzkranke: Anteil anderer Risikogruppen ebenfalls erhöht

Auch der Anteil der anderen durch das neue Coronavirus besonders gefährdeter Risikogruppen ist in Mitteldeutschland erhöht. So ist etwa die Zahl der Menschen, bei denen eine Herzschwäche diagnostiziert worden ist, besonders hoch. Das zeigt eine Untersuchung des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung von 2017. Demnach wurde die Krankheit in Sachsen-Anhalt bundesweit am häufigsten diagnostiziert, nämlich bei mehr als fünf Prozent der gesetzlich Versicherten. Deutschlandweit lag die Diagnosequote dagegen bei 3,4 Prozent. In Thüringen wurden mit fast fünf Prozent der Versicherten ebenfalls überdurchschnittlich viele Menschen mit Herzschwäche diagnostiziert, in Sachsen waren es 3,6 Prozent der Versicherten.

Übergewicht führt häufig zu Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems und zu Diabetes. Bildrechte: colourbox.com Eine Untersuchung des Robert Koch-Instituts zur Häufigkeit von Diabetes zeigt, dass Menschen in Mitteldeutschland auch von dieser Krankheit besonders betroffen sind. So bewegen sich die Menschen in den drei Ländern im Vergleich mit denen im Rest von Deutschland nicht nur besonders wenig. Auch der Anteil des festgestellten Schwangerschaftsdiabetes ist hier teilweise deutlich höher als anderswo: In Sachsen-Anhalt wurde 2017 bei 7,3 Prozent der Frauen, die in einer Klinik ihr Kind bekommen haben, ein Diabetes diagnostiziert. Nur in Nordrhein-Westfalen ist der Wert ähnlich hoch.