Die inhaftierte iranische Menschenrechtsanwältin Nasrin Sotudeh und der Demokratie-Kämpfer Ales Bjaljazki mit dem Menschenrechtszentrum "Wjasna" aus Belarus erhalten den diesjährigen "Alternativen Nobelpreis". Zudem wurden der US-Bürgerrechtsanwalt Bryan Stevenson und die Kämpferin für Indigenenrechte und Umweltschutz, Lottie Cunningham Wren aus Nicaragua von der schwedischen Right Livelihood Foundation in Stockholm ausgewählt.

Die inhaftierte Menschenrechtsanwältin Nasrin Sotudeh erhielt die Auszeichnung der Jury zufolge "für ihr furchtloses Engagement zur Förderung politischer Freiheiten und der Menschenrechte im Iran, unter hohem persönlichem Risiko". Den Bürgerrechtsanwalt Stevenson ehrte die Foundation für sein Bestreben, die Strafjustiz in den USA zu reformieren und "Menschen zu versöhnen, im Angesicht des historischen Traumas von Rassismus". Die Nicaraguanerin Cunningham Wren schütze "unermüdlich indigenes Land und indigene Gemeinschaften vor Ausbeutung und Plünderung". Bjaljazki und sein Menschenrechtszentrum "Wjasna" kämpften "entschlossen für die Verwirklichung von Demokratie und Menschenrechten in Belarus".

Die iranische Menschenrechtsanwältin Nasrin Sotudeh sitzt aktuell in Haft. Bildrechte: dpa

Der Direktor der Right Livelihood Foundation, Ole von Uexküll, sagte, die diesjährige Auswahl der Preisträger werfe "ein Schlaglicht auf die weltweite Bedrohung der Demokratie". Sie alle leisteten Widerstand "gegen ungerechte Rechtssysteme und diktatorische politische Regime". Sie stärkten die Menschenrechte, förderten Zivilgesellschaften und prangerten institutionelles Fehlverhalten an.



Die vier von einer internationalen Jury ausgewählten Preisträger erhalten jeweils ein Preisgeld von umgerechnet rund 95.000 Euro. Die Verleihung am 3. Dezember findet nicht wie sonst in Stockholm statt, sondern wegen der Corona-Pandemie virtuell.