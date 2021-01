Wenn ein Mitglied einer privaten Krankenversicherung zu einer gesetzlichen Kasse wechselt, dann bleiben die sogenannten "Alterungssrückstellungen" im Topf des privaten Versicherers. Diese Rücklagen dienen dazu, den Anstieg der Beiträge im Alter abzuschwächen.



Stefan Reker, Sprecher des Verbands der Privaten Krankenversicherung, spricht von kollektiver Risikovorsorge: "Alle Gesunden in dem Tarif sorgen kollektiv für die höheren Kosten der Kranken im Alter vor. Das heißt, wenn jemand dieses Versicherten-Kollektiv verlässt und in ein anderes PKV-Unternehmen oder auch in die gesetzliche Krankenversicherung wechselt, dann bleibt das Geld in diesem Kollektiv zurück."