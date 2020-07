Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat mögliche Bedingungen für Lockerungen bei der Maskenpflicht genannt. Altmaier sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", solange es in Deutschland täglich mehrere hundert neue Infizierte gebe, werde die Maskenpflicht überall bleiben müssen, wo der Mindestabstand von eineinhalb Metern nicht eingehalten werde.

Erst "wenn wir bei den Infektionen dauerhaft zweistellig sind, müssen Mediziner und Politik neu nachdenken", erklärte der Minister. Damit brachte er eine konkrete Schwelle ins Gespräch, von der an die Maskenpflicht zur Disposition gestellt werden könnte. Noch ist Deutschland davon aber weit entfernt: Am Freitag meldeten die Kreise und Städte insgesamt 386 neue Fälle in Deutschland. Das geht aus der Datenbank des Karlsruher Projekts "Risklayer" hervor.