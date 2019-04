Bei einem Angriff auf eine Synagoge im US-Bundessaat Kalifornien ist eine Frau getötet worden. Nach Angaben der Polizei erlitten drei weitere Menschen Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein mit einem Sturmgewehr bewaffneter Mann in die Synagoge gestürmt und hatte um sich geschossen. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich rund 100 Gläubige in dem Gotteshaus in Poway nahe San Diego auf, um das Pessach-Fest zu feiert.