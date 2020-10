Hamburg Ermittler sehen Angriff vor Synagoge als versuchten Mord

Wohnungen in Berlin und Hamburg durchsucht

Noch in der Nacht wurde eine Wohnung in Berlin durchsucht, in der der Mann gemeldet war. Dabei stellte sich nach Angaben der Ermittler heraus, dass der Mann dort schon seit 2019 nicht mehr lebte, sondern unangemeldet in Hamburg wohnte. Seine Wohnung in der Hansestadt wurde ebenfalls durchsucht. Die Polizei stellte dort Datenträger sicher, die nun ausgewertet werden sollen.

Bundesregierung reagiert bestürzt

Nach dem Vorfall im Hamburg zeigte sich der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, erschüttert. Er sagte, die Tat zeige einmal mehr, wie notwendig die Maßnahmen zum Schutz jüdischer Einrichtungen seien. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht erklärte, der Hass gegen Juden sei eine Schande für Deutschland.



Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, forderte Hamburg auf, den anderen Bundesländern zu folgen und einen Antisemitismusbeauftragten zu benennen. Juden in Deutschland würden vermehrt zur Zielscheibe von Hass. Das dürfe niemanden in einem demokratischen Rechtsstaat wie Deutschland kalt lassen.

Ein Jahr nach Anschlag von Halle