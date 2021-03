In der Nacht vom 11. zum 12. Februar 2021 haben unbekannte TäterInnen zwei Anka-Ruderjollen bei Havelberg im Ortsteil Vehlgast-Kümmernitz gestohlen. Diese waren nach Angaben des Besitzer am Bootsteg am Altarm Vehlgaster Havel mit Stahlkette und Schloss befestigt.

Die Diebe durchtrennten die Sicherungsvorrichtung und stahlen je ein rotes und ein grünes Modell der früheren DDR-Kultboote. Am Tatort zu sehen waren Reifenspuren, die sich bis zur L 17 zwischen Strohdehne und Rhinow verfolgen ließen.

Die Polizei hofft, die Ruderboote im Originalzustand aufzuspüren. "Die Ruderboote vom Typ Anka aus Zeiten der DDR-Produktion waren ein Massenprodukt. So sind sie leider nicht so gekennzeichnet, dass man sie aufgrund einer Individualnummer zuordnen kann. So wird es äußerst schwierig, wenn wir sie nicht im Originalzustand wieder auffinden sollten, sie als Diebesgut dann klassifizieren zu können", erklärt Polizeihauptkommissar Jens Wöhlbier.

Hier stand das Boot vor dem Diebstahl. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

TäterInnen von Zeugen gesehen

In der Tatnacht lag Schnee und die Unbekannten haben Spuren hinterlassen. Denen war der Besitzer der gestohlenen Boote gefolgt. Bei der Flucht über den Deich, der ab einem bestimmten Punkt für den Durchgangsverkehr gesperrt ist, müssen die TäterInnen anderen Personen begegnet sein. Denn die Spuren zeigen, dass die Diebe mit Fahrzeug und Trailer zwei Mal ausgewichen sind. Die Ermittler setzen jetzt auf diese Zeugen zur Aufklärung der Tat.

Polizei bittet um Hinweise Die Wasserschutzpolizei bittet, dass sich die Zeugen, die den Tätern auf dem Deich begegnet sind, melden. Gesucht werden auch weitere Personen, denen vom 11. zum 12. Februar ein Fahrzeug mit einem mit Booten beladenen Anhänger aufgefallen ist, oder die Informationen zum Verbleib der roten und grünen Anka-Ruderjolle machen können. Ihre Hinweise nimmt die Wasserschutzpolizei Magdeburg unter der Telefonnummer 0391-546 26 91 entgegen.

Wer in der DDR aufgewachsen ist, wird die "Anka"-Boote kennen. Passionierte Ruderer haben garantiert schon mal in einem das Wasser gepflügt. Der Name entstand als Abkürzung von "ANgelKAhn", denn als solcher wurde die "Anka" entworfen. Die Boote waren zunächst aus Holz, schwer zu rudern, pflegeaufwendig und teuer. Deshalb musste ein massentaugliches Volksboot her. Im VEB Yachtwerft Berlin wurde mit der "Anka" genau das entwickelt und ging ab 1970 in Serienproduktion.

Die Ankas sind Handarbeit. Für den Rumpf wird glasfaserverstärkter Kunststoff Schicht für Schicht auf die Bootsform aufgetragen. Luxus bieten die Ruderjollen nicht: Es gibt eine Sitzbank, zwei Ruder und einen Lattenrost aus Holz – sonst nichts. Der Preis für das spartanische Ruderboot blieb konstant bei 1.450 DDR-Mark, obwohl die Produktionskosten Mitte der 1980er-Jahre bereits bei 2.300 DDR-Mark lagen.

Die Kultboote werden heute noch fast originalgetreu neu gefertigt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Nach der Wende war es für die "Anka" kurz kritisch, denn die Werft in Berlin wurde abgewickelt. Aber es fanden sich leidenschaftliche Bootsbauer mit einem großen Faible für die kleinen Boote und so werden sie heute noch von zwei kleinen Firmen im alten Verfahren fast originalgetreu gebaut.