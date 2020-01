Knapp ein Jahr nach dem Staudammbruch im brasilianischen Brumadinho mit 270 Toten hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Mitarbeiter des Bergbaukonzerns Vale und des TÜV Süd erhoben. Insgesamt 16 Personen werde Mord vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Minas Gerais am Dienstag mit. Die beiden Unternehmen werden zudem wegen Verbrechen gegen die Flora und die Fauna sowie wegen Umweltverschmutzung angeklagt.

Der Damm an der Mine Córrego do Feijão war am 25. Januar 2019 gebrochen. Eine Schlammlawine rollte über Teile der Anlage und benachbarte Siedlungen nahe der Ortschaft Brumadinho hinweg und begrub Menschen, Häuser und Tiere unter sich. Mindestens 259 Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben. Nach weiteren elf Vermissten wird noch immer gesucht. Kurz vor dem Dammbruch hatte das brasilianische Tochterunternehmen des deutschen TÜV Süd die Rückhaltebecken geprüft und für sicher befunden.