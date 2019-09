Zuerst hatte die Oldenburger "Nordwest-Zeitung" über die Anklage berichtet. Högel war Anfang Juni wegen 85 Morden an Patienten zu lebenslanger Haft verurteilt worden. In 15 Fällen wurde der 42-Jährige aus Mangel an Beweisen freigesprochen. In einer bundesweit einmaligen Mordserie zwischen 2000 und 2005 hatte er Patienten auf Intensivstationen in Oldenburg und Delmenhorst umgebracht.