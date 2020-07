Kein Arbeitgeber könne für seinen Betrieb diese Vorschriften außer Kraft setzen, da er diese ja auch nicht eigens für sein Unternehmen ausgerufen habe, sagt der Fachanwalt für Arbeitsrecht Dr. Boris Dzida: "Wann Corona in Deutschland beendet ist, das wird letztlich das Robert Koch-Institut entscheiden. Und so lange Corona noch da ist, müssen Arbeitgeber dafür Sorge tragen, dass das Ansteckungsrisiko auch für Arbeitnehmer im Betrieb so weit wie möglich reduziert wird. Firmen müssen also ein Schutzkonzept für die Mitarbeiter erstellen."