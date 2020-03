Naturphänomen Blutroter Schnee in der Antarktis

In der Antarktis gibt es ein ungewöhnliches Naturphänomen: Der Schnee um eine ukrainische Forschungsstation ist blutrot gefärbt. Das Wissenschaftsministerium in Kiew nannte als Grund eine auf Schnee wachsende Alge. Der Klimawandel trage dazu bei, dass sie sich schnell vermehren könne. Die Alge beschleunigt nach Ansicht der Forscher auch die Schneeschmelze. Die rötliche Oberfläche absorbiere mehr Sonnenlicht als weißer Schnee.

Experten vom Geoforschungszentrum in Potsdam schrieben 2016 in einer Studie, dass der Einfluss von Schneealgen auf die Gletscherschmelze bisher unterschätzt worden sei. Dieser Effekt müsse in künftigen Klimamodellen berücksichtigt werden. In der Antarktis wurden vor kurzem an einigen Stellen Temperaturen um die 20 Grad Celsius gemessen. Satellitenbilder der Nasa zeigten, dass die Hitzewelle große Schneemassen zum Schmelzen brachte.