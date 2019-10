Uni Hannover Europas Wildtiere per App melden

Bei der Erforschung der in freier Wildbahn lebenden Säugetiere setzen Wissenschaftler jetzt europaweit auf die Hilfe von Naturfreunden. Die Tierärztliche Hochschule Hannover rief am Montag dazu auf, Tiere, die man beim Wandern oder Spaziergehen gesehen hat, per App oder über zwei Internetseiten zu melden – ganz gleich, ob es Spitzmäuse, Luchse, Rehe, Wildschweine, Biber oder Mufflons seien.