Vor 30 Jahren noch bejagt, heute in Mitteldeutschland fast ausgestorben: das Rebhuhn.

Vor 30 Jahren noch bejagt, heute in Mitteldeutschland fast ausgestorben: das Rebhuhn. Bildrechte: IMAGO

Naturschutz Artensterben in Sachsen besonders drastisch

Der Weltbiodiversitätsrats hat am Montag in Paris seinen neuen Bericht vorgestellt und der ist drastisch: Eine Million Arten sind weltweit in den kommenden Jahren und Jahrzehnten vom Aussterben bedroht. Auch hier bei uns werden die Roten Listen immer länger.

von Marc Zimmer, MDR AKTUELL