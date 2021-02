Am gestrigen Mittwoch waren in den sächsischen Impfzentren allein in dieser Woche noch 2.500 Astrazeneca-Impfdosen für Pflegekräfte und viele Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen verfügbar – vorausgesetzt sie sind unter 65. Dass es noch so viele freie Termine gibt, liegt laut Kai Kranich aber weniger am Ruf des Astrazeneca-Vakzins als vielmehr daran, dass den Leuten nicht bewusst ist, dass sie bereits an der Reihe sind.



Was auch immer der Grund ist, Sachsen will sich jetzt beim Bund dafür einsetzen, dass Erzieher, Lehrer und Mitarbeiter des öffentlichen Gesundheitsdienstes schneller mit dem Impfstoff von Astrazeneca versorgt werden.