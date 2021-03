Friedemann Schmidt: Gerade bei einem neuen Impfstoff sehen die Behörden natürlich ganz genau hin, ob es unbeabsichtigte Nebenwirkungen oder Komplikationen gibt. So wie jetzt in Dänemark: Da ist bei einer geimpften Person eine Thrombose aufgetreten. Allerdings sind dort auch schon mehr als 100.000 Personen mit dem Astrazeneca-Vakzin geimpft worden, sodass die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch ist, dass so etwas passiert! Denn jeden Tag erkranken ja Menschen an Thrombosen. Jetzt muss einfach überprüft werden, ob es auch einen Zusammenhang mit dem Impfstoff gibt, oder ob die Person vielleicht auch noch andere Medikamente genommen hat, die so etwas auslösen können. All das muss jetzt erstmal untersucht werden.