Attentäter von Halle Anklage noch im Februar

Voraussichtlich noch in diesem Monat wird Anklage gegen Stepahn B. erhoben. Der Rechtsterrorist hatte am 9. Oktober 2019 versucht, ein Attentat auf die Synagoge in Halle zu verüben, und dabei zwei Menschen getötet. Kurz nach dem Anschlag wurde er gefasst und hat die Tat gestanden.