Es sei eine schwere Entscheidung gewesen, aber man habe keine andere Wahl gehabt, sagt Reiner Oberbeck. Der Leiter des Krisenstabs und ärztliche Direktor des Wald-Klinikums Gera erklärt: Ab Montag verschieben die SRH Kliniken in Naumburg, Gera und Zeitz alle planbaren Operationen, die nicht dringend notwendig sind. "Jetzt ist es so, dass sich die Lage derartig zuspitzt, dass wir uns wirklich nur noch auf die Behandlung der Covid-Patienten und derer konzentrieren können, die wirklich dringliche Indikationen haben, also nicht aufschiebbare gesundheitliche Störungen oder Notfälle."

Gelenk-OPs, Darmspiegelungen & Co. werden verschoben

Das heißt: Alle verschiebbaren OPs, wie zum Beispiel für künstliche Gelenke, Termine am Hautzentrum oder internistische Untersuchungen wie Lungen- oder Darmspiegelungen müssen aufs nächste Jahr gelegt werden. Dringend erforderliche Behandlungen, wie Operationen für Krebs- oder Herzpatienten und von Notfällen generell, werden weiterhin durchgeführt.

Die steigende Zahl an Covid-Patienten verlange mehr und mehr Ressourcen von den Kliniken, sagt Oberbeck: "Im normal-stationären Bereich ist es so, dass wir im Grunde genommen bisher zwei, aktuell drei Stationen mit Covid-Patienten belegt haben, davon ausgehend, dass wir am Ende des Wochenendes die vierte belegt haben und wir sogar davon ausgehen, dass wir im Laufe der nächsten Woche eine fünfte oder sechste Station dafür beräumen müssen.

Es fehlt nicht an Betten oder Geräten, sondern an Personal

Den Intensivbereich habe man von 28 auf 36 Betten aufgestockt. Ein Drittel sei dauerhaft mit Corona-Kranken belegt. "Das ist eine ganz schwere Arbeit in dieser Vollschutzkleidung, das ist der eine Punkt. Es ist aber auch ein Umgang mit einem Patientengut, was schwer krank ist, von denen auch viele sterben. Viele der Patienten, die wir hier aufnehmen sterben auch an oder mit dieser Erkrankung."

Da die Behandlung von Covid-19 einen erheblichen Personalaufwand bedeutet, stoßen manche Krankenhäuser an ihre Grenzen. Das Städtische Klinikum Dresden kann zum Beispiel keine neuen Corona-Patienten mehr aufnehmen. Die müssen von der zuständigen Leitstelle anders verteilt werden.